◇NBA西プレーオフ決勝・第2戦サンダー122ー113スパーズ（2026年5月20日ペイコム・センター）NBAサンダーは、20日（日本時間21日）に西プレーオフ（PO）決勝・第2戦でスパーズと対戦。接戦の展開を制して、今シリーズ通算1勝1敗タイに戻した。第1戦では再延長戦の死闘の末に敗れて、今プレーオフ初黒星を喫した昨季王者のサンダー。連覇に向けて負けられない本拠地での第2戦となった。前半から競る展開の中で、全員バ