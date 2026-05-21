テレビ番組に引っ張りだこの人気芸人が番組内で超高級愛車を披露し、タレントの小島瑠璃子が驚愕する場面があった。【映像】“4300万円”人気芸人の超高級車5月21日に配信されたABEMA『資産、全部売ってみた』の#0で、番組のレギュラー化を景気づけるため、MCを務める吉村の資産を売却する企画を放送。スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃する様子が公開された。「そんなに資産がない」と語