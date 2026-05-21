発表会でAI眼鏡をかけるメタの幹部ら＝19日、東京都千代田区「ヘイ、メタ、写真を撮って」。そう呼びかけると眼鏡に内蔵されたカメラがパチリ―。米IT大手メタは21日、人工知能（AI）を搭載したスマートグラスを日本で発売した。サングラスの有名ブランド「レイバン」「オークリー」を傘下に置くフランス眼鏡大手と開発した。店頭販売する東京都内の店舗には、開店を待つ人の列ができていた。レイバンモデルを購入した50代の女