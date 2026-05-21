中国・江蘇省の交差点で起きた事故。カメラが捉えた映像には、後続車が前の車に何度も追突する様子が映っていた。【映像】何度も追突してくる車（騒然とする現場の様子も）1台の車が前の車にゆっくりと近づき…コツンと追突。しかし、その後も前の車に何度もぶつかり続ける。追突された車からたまらず女性が降りてきたが、そこで目にしたのは意識を失っている男性の姿であった。「男性が意識を失っていました。ドアを開けよう