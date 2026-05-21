肺がん闘病中だったドラマーの高橋ロジャー和久さんが亡くなったことが20日、明らかになった。本人Xを妻が更新し、発表した。64歳だった。X上には音楽仲間や多くのファンから悲しみの声があがっている。ロックバンド44MAGNUMのドラマー宮脇“JOE”知史は「ロジャーお疲れ様でした」とねぎらい、「初めて会ったのは高校生の時、まだドラム歴の短いボクを褒めてくれたね。それ以降ずっとライバルだと思ってた」と回想、「ゆっくり休