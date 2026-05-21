５月２１日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、作家・竹田恒泰氏と寺島尚正アナウンサーが、給付付き税額控除に関するニュースについて意見を交わした。 竹田氏「公平なものでシンプルであればいい」 政府と与野党による社会保障国民会議の実務者会議は、「給付付き税額控除」の制度設計に関する「議論の整理」を公表した。導入時には税額控除（減税）は組み合わせず、所得と連動させた給付に一本化して