【輪花型 色とりどりのフルーツとチーズムースのタルト】 販売期間：6月1日～6月21日 価格： ピース1,620円 ホール（25cm）16,200円 ホール（17cm）8,820円 キルフェボンは、父の日に向けた初夏の新作タルト「輪花型 色とりどりのフルーツとチーズムースのタルト」を6月1日より6月21日まで販