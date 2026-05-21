【SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026】 応募受付期間：12月15日～2027年3月15日 各賞発表：2027年6月30日 スクウェア・エニックスは、新たなゲームの未来を切り拓くゲーム開発コンテスト「SQUARE ENIX GAME CONTEST 2026」を開催することを明らかにした。 本コンテストは、ジャンルや既存の枠組みにとらわれることなく、自らのアイデアで新しい「面白さ」を形に