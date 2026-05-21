強盗する目的でバールなどを用意した疑いで鹿児島県警はきょう21日までに27歳の会社員の男ら5人を逮捕したと発表しました。 強盗予備などの疑いで逮捕されたのは、徳島市の会社員・井川翔太容疑者(27)、住所・職業不詳の伊地知正人容疑者(21)、東京都八王子市の無職・北原勇真容疑者(21)、神奈川県相模原市の無職・玉城一義(49)、神奈川県海老名市に住む専門学校生の19歳の男、あわせて5人です。 県警によりますと井川容