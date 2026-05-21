岡山県庁 岡山県は、メールを「Bcc」で送信すべきところ「To」で送信し、個人情報が漏洩する事案が相次いだことを受け、職員らに対策を周知しました。 「2つ以上の送信先にメールを送る場合はBccで送ること」や「送信前の確認を必ず行うこと」を、庁舎に啓発チラシを掲示したり研修を行ったりして、周知したということです。併せて委託事業者に対しても注意喚起を行いました。 岡山県では、4月24日に循環型