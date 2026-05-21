香川用水高松市香川町大野 香川県のほぼ全域に水道や農業用などの水を供給する香川用水施設の大規模な改築事業について、国が認可しました。 香川用水施設の大規模な改築事業は、老朽化に加え南海トラフ地震などの大規模地震が起きた時に備えるものです。 施設の管理などを行う水資源機構が2026年1月、国に香川用水施設の改築事業について認可申請していたところ、5月13日に国から事業について実施計画の認可を