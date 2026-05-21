梅雨入りを前に、福岡市・天神で21日、大雨による地下への浸水を防ぐための訓練が行われました。 福岡市の天神地下街などでは、近くを流れる那珂川が氾濫危険水位を超え、天神地区の地下施設に浸水の恐れがあるとの想定で訓練が行われました。27の事業所からおよそ90人が参加し、地下施設への浸水を防ぐための止水板を設置する手順などを確認しました。この訓練は、1999年に博多駅周辺で大規模な浸水被害が起きたことを受けて