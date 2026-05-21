「OpenClaw」はPCにAIを常駐させて各種タスクを自動実行させられるシステムで、内部で動作するAIはクラウドAIやローカルAIから選択することができます。新たに、GrokがOpenClawを正式サポートしたことが発表されました。Use Grok in OpenClaw | xAIhttps://x.ai/news/grok-openclawOpenClawはPC上に自分専用のAIアシスタントを常駐させ、パソコン操作やスマートフォン連携によるさまざまな作業を自動化できるツールです。AIへの指