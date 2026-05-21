東京午前のドル円は小動き。戦闘停止やホルムズ海峡の解放に向けて、米国がイランに新たな提案を実施し、イランの返答待ちとなっているなかで模様眺めムードが広がっている。トランプ米大統領は回答に数日の猶予を与えることを示唆している。 豪ドル円は１１２．９２円付近まで下落。４月の豪雇用統計の内容が嫌気され、豪ドル売りとなっている。 ユーロ円は１８４円後半、ポンド円は２１３円前半で推