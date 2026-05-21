２０２６年後期のＮＨＫ連続テレビ小説「ブラッサム」で、石橋静河が演じる主人公・葉野珠（はの・たま）の幼少期役に子役の村上蘭（１２）が決定した。４２６人が参加したオーディションから選ばれた。村上はテアトルアカデミー所属で、趣味特技が大阪弁とダンス。今回の出演に向けて「私は朝ドラに出ることが大きな目標でした。オーディションの結果が出た時は家族と抱き合って喜びました。『ブラッサム』に出会えてとてもう