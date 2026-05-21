160.55ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 159.80エンベロープ1%上限（10日間） 158.97一目均衡表・雲（上限） 158.94現値 158.2321日移動平均 158.2210日移動平均 157.88一目均衡表・基準線 157.85一目均衡表・転換線 157.53100日移動平均 156.64エンベロープ1%下限（10日間） 156.37一目均衡表・雲（下限） 155.91ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.8