女優の中谷美紀が２１日、東京・在日フランス大使館で「ｅｖｉａｎ（Ｒ）２００周年・新ボトルメディア発表会」に出席し、美の秘けつを語った。フレンチアルプスに由来するミネラルウォーター。ブランド創業２００周年を記念し、美術家・ジェフ・クーンズ氏とコラボした限定デザインボトルなどが今月２５日から展開される。同企画ジャパンアンバサダーを務める中谷は、「水の精のようなイメージ」という上品なオフホワイトの