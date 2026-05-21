◆米大リーグヤンキース―ブルージェイズ（２０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が、敵地のヤンキース戦に「４番・三塁」で先発出場し６回まで３打数無安打２三振と、沈黙している。雨のため２時間１１分試合開始が遅れたが、ヤンキースの２５歳右腕シュリトラーに完璧に抑え込まれている。守っては２回、グリシャムの三塁後方のフライを追ったが、ピナンゴと