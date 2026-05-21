ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅の番組オフショットが披露された。ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）の公式インスタグラムが２１日までに更新され、「アズミ×高梨沙羅スペシャル企画」の様子を投稿。安住紳一郎アナウンサーとロケした様子が２０日の番組で放送された。高梨はセンター分けのヘアスタイルでニッコリ。ボリ
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