◆米大リーグパドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレス・松井裕樹投手（３０）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ドジャース戦で０―３でリードされた７回から３番手で登板し、１回３分の１で３３球を投げ、１安打無失点、２四球、２奪三振で降板した。すべてイニングまたぎで今季５試合目の登板だったが、１０イニングを投げて防御率はいまだ０・００だ。今季初のドジャー