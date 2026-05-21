マリーゴールドは２３日に大田区のＥＢＡＲＡＷＡＶＥアリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤＳＨＩＮＥＦＯＲＥＶＥＲ２０２６〜ＡＧｌｏｒｉｏｕｓＣｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」を開催する。２０２４年５・２０後楽園ホールで旗揚げした団体。メインイベントの２周年記念スペシャルマッチで旗揚げメンバーで昨年秋に退団したみちのくプロレスの