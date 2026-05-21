タレントのなかやまきんに君が２１日、都内で行われた三井不動産のイベント「ＥＭＡＷＩＳＨＰＲＯＪＥＣＴ〜森とまちを願いでつなぐ〜」の発表会に出席した。北海道にある三井不動産グループ保有林の木材を活用した絵馬を約７００枚、全長約８４メートルにわたり掲出。「最も長い特製絵馬の列」をギネス世界記録公式認定員が審査するという企画が行われた。「新ネタがウケますように」と書かれたなかやまの最後の１枚を自