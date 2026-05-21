吉本新喜劇の西川忠志（58）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。父・西川きよし（79）、母・ヘレン（79）との親子3ショットを公開した。「晩ごはん今夜は劇場終わりお蕎麦屋さんで妻と両親とマッシーと待ち合わせ」とつづり、親子3人で笑顔を浮かべる写真を公開。「美味しくいただきました感謝」と満足げにつづった。この投稿に「素敵なファミリー」「こっちまで幸せになります」「親孝行されてますね」「関西