21日(木)の関東地方は、朝はこの時期としては気温が高く、東京都心もことし初めて20℃を下回りませんでした。しかしこの時間、冷たい北東風の影響で気温は急速に下がってきていて、午前11時の気温は18.5℃と4月下旬並みに。このあと、時間とともに気温はさらに下がる見込みで、午前と午後とで体感が一変しそうです。■“ジメジメ”から“肌寒い”に午後はさらに気温低く21日(木)の関東は朝から雨が降り続き、通勤・通学の時間帯