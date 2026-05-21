大相撲の大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）が夏場所12日目の21日、休場した。休場は昨年秋場所以来で大関昇進後は2度目。対戦相手の平幕・美ノ海（33＝木瀬部屋）は不戦勝となる。連敗発進だった琴桜は5日目から5連敗を喫した。11日目に平幕・正代（34＝時津風部屋）に敗れ、3勝8敗。綱獲りに挑んだ昨年初場所以来の負け越しで、名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）は2度目のカド番を迎える。すでに豊昇龍（26＝立浪部屋）