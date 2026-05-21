アメリカ司法省はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長らが、殺人などの罪で起訴されたと発表しました。ブランチ 司法長官代行「ラウル・カストロ氏ら数名が、米国民殺害の共謀罪で起訴されたことを発表する」ブランチ司法長官代行は20日、1996年に起きたキューバ軍によるキューバ人亡命支援グループの小型機2機の撃墜をめぐり、当時、国防相などを務めていたラウル・カストロ元国家評議会議長らが、殺人などの罪で起