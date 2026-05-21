■これまでのあらすじ義実家が羨ましいと思っていた雪乃。娘にはこういうところで育ってほしいと思う。しかし、恵斗は雪乃がパパ活をしていたことがどうしても許せないと言う。なぜ俺に言ってくれなかったのか、と。義母は雪乃に「花音ちゃんを言い訳にして逃げるのはやめなさい」と言い諭して…。【義母side STORY】雪乃さんの中に「なりたくない」姿として居座るお母さま。親は一番身近なお手本…だからこそ、反面教師として強く