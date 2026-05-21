漫画『葬送のフリーレン』の公式Xが更新され、新たな写真が投稿された。“断頭台のアウラ”の異名を持つ魔族・アウラをかけた写真に、ネット上ではツッコミする声が出ている。【写真】美味そうな金目鯛！ツッコミ殺到の『葬送のフリーレン』公式SNS最新投稿毎日のように「〇〇のフリーレン」「断頭台の〇〇〇」とネタ投稿をしている『葬送のフリーレン』公式Xだが、今回は「金目鯛のアウラ」とフリーレンのぬいぐるみと美味し