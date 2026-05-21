大麻を販売する目的で所持したなどとして、警察は京都府の21歳の男を逮捕しきょう押収した乾燥大麻などを公開しました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、京都府舞鶴市余部下に住む、会社員、鎌田大誠容疑者（21）です。高岡警察署によりますと、鎌田容疑者は今年3月、福井県内において、大麻を含む液体およそ0.3グラムを所持したほか、京都府内において、大麻を含む液体およそ40.1グラムや乾燥大麻、コカインの粉末を販売目