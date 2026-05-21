1児の母でタレントの辺見えみり（49）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。広々とした自宅を軽やかに掃除する様子をとらえた“お掃除動画”を公開し、「ステキなお部屋 憧れます」「すべてにおいて感じる、センスの良さ」などと反響を呼んでいる。【動画】「すべてにおいて感じる、センスの良さ」広々とした自宅リビングやキッチンを掃除する辺見えみり辺見は「土曜日も学校があるなんて 私も中学校そうだったけど」「