２２日に関西で放送予定のＡＢＣテレビ「探偵！ナイトスクープ」の予告が公開され、大人気ミュージシャンが依頼人として登場し、ネットを騒然とさせている。２２日に関西ローカルで放送予定の「ナイトスクープ」は、公式Ｘで予告映像が公開。「せいや探偵プロ野球選手でも尿意ＭＡＸなら打ち取れる？」「田村裕探偵深夜にうごめく人々」「永見大悟探偵生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の３本が放送予定と告知され