劇中で描かれるリアルな車いすラグビーシーンや、堤真一さん演じる宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人が選手たちに届ける“天文学的”ながらも熱いメッセージが話題を集める、TBS日曜劇場『ＧＩＦＴ』。【写真で見る】山田裕貴らが繰り広げるタックルも・・・ドラマ 『ＧＩＦＴ』場面写真などその裏側で、選手役キャストの細かい動きから技術指導に至るまで、車いすラグビーに関する監修を一手に担いドラマを支えているのが、現役選手