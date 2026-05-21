きょうの富山県内は、広い範囲で雨となっています。このあと激しく降ることもある見込みで、土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。昨夜、11日ぶりに雨が降った県内は、前線や低気圧の影響で、引き続き広い範囲で雨が降っています。あすの午前6時までの24時間に予想される雨量は、多いところで東部西部ともに100ミリです。土砂災害に注意・警戒し、低い土地の浸水、河川の増水に注意してください。また、きょうの夜遅くに