俳優・音無美紀子（76）が20日、自身のインスタグラムを更新。「かっこいい写真が出てきた」と、夫で俳優の村井國夫（81）と、その兄弟たちの貴重な家族写真を公開するとともに、義理兄が死去したことを報告した。【写真】「かっこいい御兄弟」新聞記者や海外記者だった夫・村井國夫の兄弟4ショット音無は「村井には、三人の兄貴と一人の姉がいて、國夫は末っ子」と夫のきょうだいについて説明。「私が村井家に嫁いでから50年