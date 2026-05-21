フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した坂本花織さん（２６）が２１日、神戸市役所で神戸市スポーツ栄誉賞を受賞した。多くの職員から歓迎の拍手を受けて、市役所に登場。久元市長らから賞状などを受け取り「こうやってオリンピック、世界選手権の結果が認められたのかなと。光栄です」と頬を緩めた。引退会見から約１週間が経過し、指導者としての道を目指す傍らでアイスショー出