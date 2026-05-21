お笑いコンビ、マヂカルラブリー村上（41）の妻で、ニコニコ動画の踊り手として知られる、いとくとら（読み方：いくら）が21日までにインスタグラムを更新。妊娠中に撮影されたマタニティフォトを公開した。5月1日に男女の双子を出産したことを報告したいとくとらは、村上や愛犬とともに撮した妊娠中の写真をアップ。「もともとマタニティフォトを撮るつもりはなかったんですが『こんなに大きなお腹、思い出に残さなきゃもったいな