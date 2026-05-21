Stray Kids（ストレイキッズ）の「Walkin On Water」ミュージックビデオ（MV）が、1億ビューを突破した。通算20曲目の億単位曲の輩出となった。韓国メディアが報じた。24年12月13日に発表した同曲のMVは、19日午後にYouTube（ユーチューブ）再生回数1億回を超えた。同曲は、Stray Kids独自の新ジャンルを提示するアルバムで、米ビルボード・メインアルバムチャートで6週連続1位を獲得したアルバム「SKZHOP HIPTAPE（HOP）」のタイ