芸能界きっての愛酒家として知られる、かまいたち・濱家隆一。そんな彼が「こんな良い番組、なかなかない！」と豪語する、ほぼ趣味の新番組『かまいたち濱家の一品一杯一曲』が誕生。5月27日（水）に「TELASA（テラサ）」にて4本同時先行配信、さらに翌日28日（木）深夜からはテレビ朝日にて“特別編”が放送される。番組では、濱家がゲストとともに居酒屋へ。その時食べたい一品と飲みたい一杯、さらにゲストの思い出の一曲を楽し