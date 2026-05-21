5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が、電動キックボードの交通ルールに疑問を呈する場面があった。【映像】マツコ＆有吉、電動キックボードの “努力義務”に憤慨「ヘルメットなしってどういうこと？」「今日も（スタジオに）来るとき、キックボードが捕まってて嬉しかった」と切り出した有吉。これにはマツコも「キックボードが捕まってると嬉しいよね（笑）」と深く同意。電動キ