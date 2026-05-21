フィギュアスケート銅メダリストで新潟市出身の中井亜美選手に市のスポーツ大賞が贈られることが21日、発表されました。21日会見に臨んだ新潟市の中原市長。【新潟市中原八一市長】「銅メダル獲得とスポーツ大賞受賞を盛大にお祝いするためぜひたくさんの方から表彰式への参加にお申込みをいただきたいと思います」ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した新潟市出身の中井亜美選手。市スポӦ