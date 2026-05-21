「にいがた2km」を中心に新潟市が進める企業や行政、教育機関の連携。新たなビジネスを生み出すイベントが開かれました。新潟市が進める街づくり「にいがた2km」と8つの区の魅力を磨き、新たなビジネスにつなげるプロジェクト「HEAT（ヒート）」。企業などが連携し「オープンイノベーション」を進めるイベントが開かれました。報告会では、みそ蔵と大学が連携してみその味を分析し新たな市場の発掘を目指す事業