21日朝、由利本荘市西目町の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、21日午前6時15分ごろ由利本荘市西目町字海士剝字鉢沢の市道わきにクマ1頭がいるのを、車で走っていた由利本荘市の70代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家まで5メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が出さ