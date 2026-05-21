5月21日、島田慎二氏（日本バスケットボール協会会長／Bリーグチェアマン）のポッドキャスト番組『島田のマイク』第288回が配信。2025－26シーズンの事業規模・入場者数が中期目標を大幅に上回るペースで推移したことや、名古屋で開催されるBリーグオールスターの開催概要について語った。 Bリーグが2024年に発表した中期経営計画では、2028年までの数値目標として