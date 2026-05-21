稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』の公開日が6月27日に決定し、あわせて新ビジュアルが公開された。 参考：稲垣吾郎×草磲剛×香取慎吾『バナ穴』はどんな異色作に？山内ケンジとの化学反応に期待 本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。監督・脚本は前作から引き続き『友だちのパパが好き』『ア