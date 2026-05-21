NHK連続テレビ小説『風、薫る』第39話では、千佳子（仲間由紀恵）の胸の内にりん（見上愛）が触れていく一方で、直美（上坂樹里）が寛太（藤原季節）と再会する。 参考：『風、薫る』第40話、りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）の意外な事実を知る まず印象的だったのは、りんが千佳子の診察をめぐって医局を訪ねる場面だ。千佳子の主治医である今井（古川雄大）に対し、りんは「もう少しご配慮いただきたい」と伝える。