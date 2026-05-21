障がいのある人たちが制作した作品などを集めた展示会が、岡山市役所で開かれています。 【写真を見る】13の福祉事業所の利用者たちが取り組んでいる創作活動の作品などを展示・販売岡山市役所で22日まで【岡山】 カラフルなフェルト作品や、種類の豊富なパンが並びます。今年で26回目となる「ラトリエ・マルシェ」です。 岡山市にある13の福祉事業所の利用者たちが、日頃、取り組んでいる創作活動の作品などを展示・販売して