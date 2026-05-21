２１日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。米国とイランの戦闘終結期待から原油価格が下落し、世界的な長期金利の上昇に一服感が出たことが買い安心感につながった。 ロイター通信などが２０日に「トランプ米大統領はイランとの交渉について、最終段階にあると述べた」と報じたことを受け、同日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場が下落。インフレ懸念が和ら