２１日前引けの日経平均株価は前営業日比２１４０円９３銭高の６万１９４５円３４銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１２億４０万株、売買代金概算は５兆３９８２億円。値上がり銘柄数は１１６１、対して値下がり銘柄数は３７６、変わらずは３０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスクオンの地合いが強まった。米イラン戦闘終結に向けた交渉進展期待が改めて広がるなか、原油相場の下落とインフレ懸念後