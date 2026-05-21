きょう（21日）の岡山・香川では、大気の状態が不安定になっていて、早朝から雨が降ったりやんだりしています。 【写真を見る】大気の状態が不安定21日夕方にかけ断続的に雨が降り 局地的に雷雲が発達する見込み【岡山】 午前8時半ごろの岡山市中心部の様子です。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、岡山・香川では早朝から広い範囲で雨となりました。 通勤・通学の人たちは傘を差し、足早に職場や学校に向か