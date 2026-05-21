佐々木蔵之介が主演を務める連続ドラマW-30『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』に中川大志、恒松祐里、坂井真紀が出演することが決定。あわせて特報映像が公開された。 参考：佐々木蔵之介がWOWOWドラマ初主演『ALIUS -特定事象捜査ファイル-』7月放送・配信 本作は、現実と地続きの世界を舞台に、「ALIUS」と呼ばれる謎の存在をめぐって展開する完全オリジナルクライムサスペンス。地下駐車場で喉に4本のナイフを刺された凄